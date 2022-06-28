شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة المحلة والإسماعيلى.. ومجدى للمقاولون والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إسناد مباراة غزل المحلة والإسماعيلى، المقرر لها اليوم بالدورى العام إلى الحكم الدولى محمد عادل، بينما يدير مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلى الحكم طارق مجدى.

اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق أمس بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

محمود الزنفلي - أحمد صبحي - محمد دبش - أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد مصطفي ميدو- إسحاق يعقوبو - معروف يوسف - محمد فتحي- أحمد سعيد -محمود قاعود -محمد هلال - محمود سيد -موسي دياوارا - محمد بسيوني - ناصر منسي - أسامة فيصل - فادي فريد.