شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات يوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جدول بطولة الدوري الممتاز بعض التغييرات في منطقة وسط الجدول، بعد إقامة 3 مباريات الإثنين 27/6/2022، في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر المسابقة، حيث صعد طلائع الجيش إلى المركز السادس بعد الفوز علي فيوتشر الذي استمر في المركز الرابع، فيما صعد الاتحاد السكندري إلى المركز التاسع بعد فوزه علي فاركو صاحب المركز الثامن ، بينما خطف فريق ايسترن كومباني ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على الجونة صاحب المركز الرابع عشر.

واستمر الزمالك في صدارة جدول بطولة الدوري برصيد 48 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة .



الدوري

طلائع الجيش يهزم فيوتشر بـ"هدف ذاتي"

خطف فريق طلائع الجيش فوزا غاليا من فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد "الأهلي والسلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري. وسجل طلائع الجيش هدف التقدم على فيوتشر في الدقيقة 46 من خطأ ذاتي من غنام محمد، بعدما ارتطمت عرضية ميدو جابر من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء برأسه وأكملت طريقها إلى شباك فيوتشر. بهذا الفوز صعد فريق الطلائع إلى النقطة 36 في المركز السادس بجدول ترتيب الدورى بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا. فيما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة فى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري، حصدها بعد خوض 23 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 11 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.