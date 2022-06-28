شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات يوم الإثنين 27 / 6 / 2022 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات الدوري المصري إقامة ثلاث مباريات الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري؛ الأولى جمعت الجونة مع إيسترن كومباني، والثانية جمعت الاتحاد السكندري مع فيوتشر، والأخيرة جمعت فيوتشر مع طلائع الجيش.

طلائع الجيش يهزم فيوتشر

وخطف فريق طلائع الجيش فوزا غاليا من فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد "الأهلي والسلام" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

كان فيوتشر هو الأكثر سيطرة وخطورة على مرمى طلائع الجيش وهدد مرمى محمد بسام في أكثر من فرصة ولكن دفاع الطلائع نجح في التعامل مع كل محاولات فيوتشر.

وسجل طلائع الجيش هدف التقدم على فيوتشر في الدقيقة 46 من خطأ ذاتي من غنام محمد بعدما ارتطمت عرضية ميدو جابر من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء برأسه وأكملت طريقها إلى شباك فيوتشر، ولم تتغير النتيجة حتى نهاية المباراة بفوز الفريق العسكري بهدف نظيف.

بهذا الفوز صعد فريق الطلائع إلى النقطة 36 في المركز السادس بجدول ترتيب الدورى، فيما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة فى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري.

الاتحاد يلحق أول هزيمة بفاركو مع ألميدا

فيما نجح فريق الاتحاد السكندري، في خطف فوز غالي من نظيره فاركو بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية، سجل سعيدو سمبوري من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

وشهد الشوط الأول قبل نهايته، اعتراضات كبيرة من لاعبي فاركو علي محمد معروف حكم المباراة؛ بسبب احتساب ركلة الجزاء قبل نهاية الشوط مما تسبب في طرد إداري فريق فاركو، وسعى لاعبو فاركو في الشوط الثاني لإدراك هدف التعادل لكن دون جدوى.

وألحق فريق الاتحاد السكندري الهزيمة الأولى لفريق فاركو تحت قيادة البرتغالي نونو ألميدا ويوقف سلسلة نتائجه الطيبة مع الفريق الصاعد في بداية الموسم إلى الدوري الممتاز.

فوز مثير لايسترن كومباني على الجونة

وأخيرا حقق فريق إيسترن كومبانى فوزا مثيرا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من عمر الدورى العام.

سجل محمود الشبراوى، لاعب الجونة، هدف التقدم لفريقه فى مرمى إيسترن كومبانى، فى الدقيقة 33، قبل أن يتعادل مودى ناصر لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 35، بينما سجل أحمد متعب هدف التقدم لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 52 من الشوط الثانى ، قبل أن يتعادل خالد قمر للجونة فى الدقيقة 61، وفى الدقيقة سجل أحمد تمساح هدفا قاتلا لإيسترن كومبانى لينتزع فريقه أغلى 3 نقاط.

بهذا الفوز رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الـ17، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة فى المركز الـ14.