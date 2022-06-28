الهلال يحافظ على لقبه بطلاً للدوري السعودي والأهلي يهبط

المنامة - ياسر ابراهيم - حافظ الهلال على لقبه بطلاً للدوري السعودي بفوزه على الفيصلي بهدفين لواحد ضمن الجولة الختامية.

الهلال نال اللقب للموسم الثالث توالياً. وقد افتتح باب التسجيل عبر لاعبه أوديون إيغالو قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني غير أن الفيصلي تمكن من تذليل الفارق بهدف كلايسون فييرا وبهذا الفوز أحرز الهلال اللقب الثامن عشر في تاريخه.

وانتهت مباريات الموسم الحالي من الدوري السعودي على وقع كبرى المفاجآت وهي هبوط فريق الأهلي العريق إلى دوري الدرجة الأولى عقب تعادله مع مستضيفه الشباب بدون أهداف.

و ضمن الباطن البقاء في دوري الاضواء بتعادله أمام الاتحاد دون أهداف.

المواجهة لم تشهد أي هدف لتنتهي بالتعادل السلبي ليفشل الاتحاد في مهمته بالعودة إلى منصة التتويج بعد أن طال غيابه عنها، فيما كانت النقطة كافية للباطن لتفادي الهبوط.

(بي إن سبورت)