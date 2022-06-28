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الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع إبراهيم اليعقوبي

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محمد فاضل - الفجيرة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الفجيرة على حسابه في «تويتر»، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقده مع اللاعب إبراهيم سعيد اليعقوبي (30 سنة) لتمثيله في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بعقد يمتد لموسمين قادماً إليه من نادي خورفكان.

وسبق لليعقوبي تمثيل نادي الظفرة ويلعب في مركز المدافع.

30

عاماً عُمْر إبراهيم اليعقوبي لاعب دبا الفجيرة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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