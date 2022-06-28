الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع إبراهيم اليعقوبي

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعاقد مع إبراهيم اليعقوبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الفجيرة على حسابه في «تويتر»، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاقده مع اللاعب إبراهيم سعيد اليعقوبي (30 سنة) لتمثيله في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بعقد يمتد لموسمين قادماً إليه من نادي خورفكان.

وسبق لليعقوبي تمثيل نادي الظفرة ويلعب في مركز المدافع.

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عاماً عُمْر إبراهيم اليعقوبي لاعب دبا الفجيرة.

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