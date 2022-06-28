الامارات | «كشافة الفجيرة» تنفذ برنامج «صيفك معرفة وصحة وفرح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كشافة الفجيرة» تنفذ برنامج «صيفك معرفة وصحة وفرح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت مفوضية كشافة الفجيرة، أمس، فعاليات البرنامج الصيفي الرياضي الصحي والتوعوي الذي يقام تحت شعار «صيفك معرفة وصحة وفرح» ويستمر 14 يوماً بالتعاون مع مؤسسة «الإمارات للتعليم المدرسي» وبرعاية جمعية الفجيرة الخيرية ومركز ساعد الفجيرة للخدمات الحكومية، وبمشاركة قرابة 100 مشارك من الطلبة والكشافة.

وشهد الافتتاح الذي أقيم في مدرسة محمد بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة كشافة الفجيرة عبيد أحمد الكعبي، ونائبه عبدالله صابر، ومفوض الإعلام خميس الكندي، وتتضمن الفعاليات فقرات رياضية وورشاً توعوية في السباحة والإنقاذ، ورياضات الفنون القتالية، وفي الدفاع المدني، وورشة عمل الشرطة المجتمعية، وزيارة محمية الطيور في كلباء، وورش التخاطب بالاعلام إضافة الى الفقرات الكشفية والأنشطة الكشفية، وفقرات ترويحية.

وأشاد عبيد الكعبي بالروح العالية والانضباط الذي ميز فعاليات اليوم الأول، مثنياً على تعاون أولياء الامور ومتمنياً للمشاركين قضاء فترة ترويحية مفيدة، ومقدماً شكره لجميع الجهات المساندة.

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