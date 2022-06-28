الامارات | التونسي الخزري يقترب من مونبلييه

شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي الخزري يقترب من مونبلييه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات المهاجم التونسي الدولي وهبي الخزري على وشك الانتقال إلى صفوف مونبلييه الفرنسي قادماً من سانت اتيان الهابط إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، كما أعلن رئيس الأول لوران نيكولان.

وقال نيكولان في مؤتمر صحافي، أمس: «وهبي يخضع للفحص الطبي حالياً، وسيتم الإعلان عن انضمامه رسمياً». وأضاف «بعده، سنبحث عن لاعبين أو ثلاثة نزولاً عند رغبة المدرب».

ويملك الخزري خبرة طويلة في الملاعب الفرنسية حيث خاض أول تجربة في صفوف باستيا النادي الذي شهد تكوينه، ثم دافع عن ألوان بوردو (2014-2016) ثم رين (2017-2018)، وأخيراً سانت اتيان (2018-22). كما لعب موسماً واحداً في الدوري الإنجليزي في صفوف سندرلاند (2016-2017). وأنهى مونبلييه الموسم الفائت في المركز الـ15 علماً بأنه كان يحتل المركز الخامس خلال فترة التوقف الشتوي منتصف الموسم.

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