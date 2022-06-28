الامارات | اتحاد الكرة يُناقش التعديلات المقترحة على «بروتوكول المباريات»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُناقش التعديلات المقترحة على «بروتوكول المباريات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة المشرفة على تطبيق بروتوكول المباريات في اتحاد كرة القدم اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى الهاشمي، رئيس اللجنة رئيس لجنة الطب الرياضي، لمناقشة التعديلات المقترحة على بروتوكول المباريات الصحي للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك ضمن توجيهات الأمانة العامة لاتحاد الكرة، بالتحضير المسبق لانطلاق الموسم الجديد، في ظل مساعيها المتواصلة للمحافظة على سلامة جميع منتسبي كرة القدم الإماراتية.

وقال الدكتور مصطفى الهاشمي في بيان صحافي: «استعرض الاجتماع التعديلات التي قد تطرأ على بروتوكول المباريات، وجميع الأمور المتعلقة بطبيعة الفحوص المطلوبة ومدتها وصلاحيتها وأعدادها وإجراءات عمليات المباريات لتطبيقها في الموسم الرياضي المقبل».

وأضاف: «ستُناقش التعديلات المقترحة في وقت لاحق مع لجنة الطب الرياضي ورابطة المحترفين الإماراتية، بعدها سيتم الانتهاء من صياغة المسودة النهائية من بروتوكول المباريات، وعرضها على الجهات المختصة بالدولة من أجل أعتمادها قبل المصادقة عليها من مجلس إدارة اتحاد الكرة».

وأكد أن توجيهات الأمانة العامة باتحاد الكرة، ترتكز على أهمية المحافظة على المكتسبات التي نجحنا في تحقيقها خلال الموسم الرياضي المنصرم، والذي شهد تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة منذ بداية تفشي الجائحة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتور أحمد إبراهيم، ومحمد النقبي، ومبخوت الهاجري، ومحمد أحمد السيد مقرراً للجنة.

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