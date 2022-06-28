الامارات | «المهندس المرزوقي» يبصم على جميع ألقاب الموسم البحري

شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندس المرزوقي» يبصم على جميع ألقاب الموسم البحري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الموسم الرياضي البحري 2021-2022، الذي اختتم بداية الشهر الجاري، ونظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، متضمناً أكثر من 30 فعالية، نجاح النوخذة (المهندس)، حسن المرزوقي، الذي جمع المجد من أطرافه، فبعد نيله الصدارة، وخطفه التألق في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، عانق من جديد أغلى القاب الموسم بفوزه بالمركز الأول مع السفينة (حشيم 199) في ختام الموسم، ومن خلال سباق النسخة رقم 31 من حدث القفال السنوي للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news