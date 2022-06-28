الامارات | الإمارات تتأهل لنصف نهائي بطولة التحدي الآسيوي لهوكي الجليد تحت 20 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتأهل لنصف نهائي بطولة التحدي الآسيوي لهوكي الجليد تحت 20 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل منتخب هوكي الجليد للدور نصف النهائي في بطولة التحدي الآسيوي تحت 20 سنة، التي تقام في تايلاند خلال الفترة من 25 يونيو إلى الثاني من يوليو، وجاء التأهل بعد أن حقق المنتخب فوزين متتاليين على كل من الفلبين وماليزيا بالنتيجة ذاتها (8-7)، ويلتقي اليوم مع منتخب تايلاند في مباراة تحدد نتيجتها متصدر المجموعة التي تضم المنتخبات ذات التصيف الأعلى في البطولة.

وتضم مجموعة المنتخب الوطني التي تصنف بالمستوى الأعلى كلاً من منتخب الفلبين وماليزيا وتايلاند، وفي المجموعة الأخرى منتخبات الهند وهونغ كونغ وسنغافورة وإندونيسيا.

وأقام منتخبنا الوطني لهوكي الجليد تحت 20 سنة معسكراً تدريبياً استعداداً للبطولة، استمر لمدة أسبوعين في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، واشتمل على حصص تدريبية يومية لرفع اللياقة البدنية والمستوى الفني للاعبين.

ويشارك في البطولة طاقم تحكيمي إماراتي، اختير من قبل الاتحاد الدولي للعبة، يمثله الحكم الدولي يحيى الجنيبي، والحكم الدولي أحمد الياسي.

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