رسميا.. الأهلي يهبط لدوري يلو برفقة الفيصلي والحزم

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ورغم أن الأهلي رفع رصيده إلى 32 نقطة، إلا أنها لم تكن كافية، بعد موسم لم ينجح فيه الفريق في إنقاذ نفسه والتعافي من فقدان النقاط بشكل كبير، ويكون اليوم هو أكثر الأيام حزنا على عشاق الفريق الذي رفع كأس الدوري السعودي في 3 مواسم سابقة كان آخرها (2015-2016).وجاء خبر هبوط النادي الأهلي مدويا على الأهلاويين ويوما سوداويا في تاريخ قلعة الكؤوس، ودون التاريخ يوم السابع والعشرين من شهر يونيو 2022 يوما مؤلما لكل الأهلاويين، بعد موسم مخيب وأخطاء إدارية وفنية أسهمت بشكل مباشر في وداع النادي الأهلي لدوري الأضواء.
ونامت جدة أمس حزينة بعد وداع أحد قطبيها الكبار وسط حالة من الذهول والحزن الذي خيم على شارع التحلية مقر قلعة الكؤوس.
بالمقابل نجت فرق الرائد والتعاون والاتفاق والباطن من الهبوط بعد أن انتصر الرائد على أبها بهدف دون رد، وفاز التعاون على ضمك بذات النتيجة، في حين فاز الاتفاق على مضيفه الفيحاء بنفس النتيجة.
في حين تعادل الاتحاد مع ضيفه الباطن سلبيا على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة في ختام الجولة الأخيرة.
وفقد الاتحاد بهذا التعادل أمله رسميا بالدوري، منهيا موسمه بالوصافة برصيد 65 نقطة، فيما أضاف الباطن نقطة نجا بها من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
إلى ذلك أنهى النصر موسمه بفوز معنوي على الفتح بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم على ملعب مرسول بارك، في الجولة الختامية.
سجل هدفي النصر بيتي مارتنيز في الدقيقة 14 ثم مشاريبوف في الدقيقة 94، فيما أحرز هدف الفتح الوحيد أيمن خليف في الدقيقة 37.
ورفع النصر رصيده لـ61 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة 35 في المركز الثامن.
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