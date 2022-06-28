أخضر اليد يكسب المعادي المصري وديا

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وتعد هذه المواجهة هي الأولى التي يخوضها الأخضر الشاب في معسكره الخارجي، والثانية على مستوى المواجهات الودية بعد مواجهة نظيره منتخب البحرين التي كسبها الأخير بنتيجة 26 - 27، فيما سيخوض 4 مواجهات ودية أخرى في المعسكر قبل العودة للمملكة يوم 8 يوليو 2022م.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب على فريق المعادي المصري وديا بنتيجة 26 - 19، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقام حاليا في مصر، في المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة عشرة لمنتخبات الشباب المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب 2023م، والمقرر إقامتها في البحرين خلال المدة من 15 حتى 24 يوليو 2022م.وتعد هذه المواجهة هي الأولى التي يخوضها الأخضر الشاب في معسكره الخارجي، والثانية على مستوى المواجهات الودية بعد مواجهة نظيره منتخب البحرين التي كسبها الأخير بنتيجة 26 - 27، فيما سيخوض 4 مواجهات ودية أخرى في المعسكر قبل العودة للمملكة يوم 8 يوليو 2022م.

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