كابتن منتخب لوكسمبورغ وحداوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي الوحدة أمس الاثنين رسميا مع الجناح «جيرسون رودريغيز» كابتن منتخب لوكسمبورغ، ولاعب فريق دينامو كييف الأوكراني.

وخاض جيرسون (27 عاما) تجارب احترافية عديدة في لوكسمبورغ وهولندا واليابان وتركيا وفرنسا، بالإضافة إلى أوكرانيا. وهذا هو التعاقد السادس للوحدة، الصاعد حديثا إلى دوري الأمير محمد بن سلمان، سعيا من الإدارة الوحداوية لتجهيز الفريق لخوض منافسات الموسم المقبل.

ووقع الوحدة مع الحارس المغربي «منير المحمدي»، بالإضافة إلى المهاجم الدولي المغربي «فيصل فجر» , وكذلك المهاجم الفرنسي «بوغيل» والمدافع الكوستاريكي «دوراتي».

وأعلن الوحدة في وقت سابق أن المدرب «برونو أكرابوفيتش» سيكون على رأس الجهاز الفني للفريق في موسمه المقبل.