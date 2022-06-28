شكرا لقرائتكم خبر الهلال: أنا الزعيم.. أنا البطل.. لا مبارز أمامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجل الفيصلاويون أملهم الأخيرة بتحقيق نتيجة التعادل في الدقيقة الـ 90+7 في لقطة الـ VAR لاحتساب ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة ليد أندرية كارليو إلا أن القرار هو(لا شيء).واحتفل الهلاليون باللقب الـ18 والثالث على التوالي وهو التسلسل البطولي التاريخي والأول في تاريخ معقل البطولات السعودية وزعيمها بـ 65 بطولة، ووسع اللقب الهلالي وهي البطولة الثانية له في موسم 2021 ــ 2022 بعد بطولة السوبر الفارق عن أقرب منافسيه في عدد بطولات الدوري (النصر) بـ9 بطولات.
وعودة للقاء الذي شهد حضورا جماهيريا تجاوز الـ 55 ألف متفرج فقد بدأ الهلال اللقاء بهجوم ضاغط واستحواذ على وسط الميدان وسط غياب أبرز ثلاثة في الخطوط الخلفية (علي البليهي وجانغ سو وجستافو كويلار)، وهو ما دفع الهلال إلى تحقيق مبتغاه في تسجيل هدف مبكر، علق به فكر المدير الفني لفريق الفيصلي اليوناني مارينوس أوزونديدس الذي كان يسعى إلى إبقاء شباك عنابي سدير نظيفة ومن ثم التفكير في الوصول إلى مرمى عبدالله المعيوف، إلا أن تباعد خطوط الفريق حال دون المقدرة على التفوق على وسط الهلال بقيادة سلمان الفرج، الذي نجح في المساعدة على انتشار زملائه في الميدان في الشوط الثاني الذي حاول فيه الفيصلي تعزيز قدراته الهجومية بدخول خالد كعبي على حساب داسيلفا في بدايته الذي حاول فيه هشام فائق تقليص النتيجة بتسديدة مرت فوق العارضة الهلالية في إشارة إلى تحسن أداء الفريق الفيصلاوي ورغبته الجادة في تقليص النتيجة وتقريبها وهو ما كاد أن يتحقق بهدف البكر الذي سجل في الدقيقة الـ 70.
بعدها سجل تحولا فنيا بدخول كلايسون الذي زاد من الضغط في العمق الهلالي التي تواجد به سعود عبدالحميد لتعويض الغياب القسري بداعي البطاقات جانغ سو وعلي البليهي.
الهلال بعد المباراة:
- حقق الهلال اللقب الـ65 في سجله الشرفي البطولي على كافة الصعد.
- حقق اللقب بعد أن كان الفارق النقطي مع منافسة الاتحاد 16 نقطة.
- حقق البطولة الـ18 في تاريخية وحقق لقب الهاتيرك بعد بطولتي 2020 ــ 2021.
- وسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه (النصر) إلى 9 بطولات.
- حقق فهد بن نافل مع الهلال 7 بطولات وتعد بطولة أمس هي الثانية له على المستوى دوري المحترفين.
- الأرجنتيني رامون دياز حقق لقب بطل الدوري للمرة الثانية بعد موسم 2016 ــ 2017.
- النيجيري أديون إيغالو حقق أول بطولة دوري في مسيرته الكروية والاحترافية.
- سجل قائد الفريق سلمان الفرج اللقب الـ 7 في بطولة الدوري معادلا للاعبين المعتزلين يوسف الثنيان ومحمد الشلهوب.
- شهد ملعب الملك فهد الدولي لقب الدوري الـ 7 للهلال واللقب الـ24 على مستوى البطولات الهلالية.
- النيجري إديون حقق اللقب هداف الدوري بـ 24 هدفا كثامن لاعب هلالي يحقق لقب هداف الدولي ومعادلا هداف الموسم الماضي زميله الفرنسي بافيتيمبي قوميز بعدد الأهداف.
- الهلال الأقوى هجوما بـ63 هدفا، والأقل خسارة بـ3 خسائر ثاني أقوى دفاع بـ 28 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال: أنا الزعيم.. أنا البطل.. لا مبارز أمامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.