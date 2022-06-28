شكرا لقرائتكم خبر الهلال: أنا الزعيم.. أنا البطل.. لا مبارز أمامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل فريق الهلال الكروي الأول بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء أمس بعد أن كسب فريق الفيصلي بـ(2 /1)، أحرزهما النيجيري إديون إيغالو في الدقيقتين الـ7 و 64 بتمريرتين رائعتين من ميشال ديلغادو، وقلص البديل كلايسون النتيجة بضربة رأسية في الدقيقة الـ 70 بعرضية من البديل خالد كعبي في ختام مباريات الدوري الذي يعد الأطول في تاريخ الكرة السعودية (316 يوما).

وسجل الفيصلاويون أملهم الأخيرة بتحقيق نتيجة التعادل في الدقيقة الـ 90+7 في لقطة الـ VAR لاحتساب ركلة جزاء بعد ملامسة الكرة ليد أندرية كارليو إلا أن القرار هو(لا شيء).

واحتفل الهلاليون باللقب الـ18 والثالث على التوالي وهو التسلسل البطولي التاريخي والأول في تاريخ معقل البطولات السعودية وزعيمها بـ 65 بطولة، ووسع اللقب الهلالي وهي البطولة الثانية له في موسم 2021 ــ 2022 بعد بطولة السوبر الفارق عن أقرب منافسيه في عدد بطولات الدوري (النصر) بـ9 بطولات.

وعودة للقاء الذي شهد حضورا جماهيريا تجاوز الـ 55 ألف متفرج فقد بدأ الهلال اللقاء بهجوم ضاغط واستحواذ على وسط الميدان وسط غياب أبرز ثلاثة في الخطوط الخلفية (علي البليهي وجانغ سو وجستافو كويلار)، وهو ما دفع الهلال إلى تحقيق مبتغاه في تسجيل هدف مبكر، علق به فكر المدير الفني لفريق الفيصلي اليوناني مارينوس أوزونديدس الذي كان يسعى إلى إبقاء شباك عنابي سدير نظيفة ومن ثم التفكير في الوصول إلى مرمى عبدالله المعيوف، إلا أن تباعد خطوط الفريق حال دون المقدرة على التفوق على وسط الهلال بقيادة سلمان الفرج، الذي نجح في المساعدة على انتشار زملائه في الميدان في الشوط الثاني الذي حاول فيه الفيصلي تعزيز قدراته الهجومية بدخول خالد كعبي على حساب داسيلفا في بدايته الذي حاول فيه هشام فائق تقليص النتيجة بتسديدة مرت فوق العارضة الهلالية في إشارة إلى تحسن أداء الفريق الفيصلاوي ورغبته الجادة في تقليص النتيجة وتقريبها وهو ما كاد أن يتحقق بهدف البكر الذي سجل في الدقيقة الـ 70.

بعدها سجل تحولا فنيا بدخول كلايسون الذي زاد من الضغط في العمق الهلالي التي تواجد به سعود عبدالحميد لتعويض الغياب القسري بداعي البطاقات جانغ سو وعلي البليهي.

الهلال بعد المباراة:

