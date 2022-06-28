شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة الزمالك وسيراميكا بالدورى العام غدا على استاد القاهرة الدولى إلى الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، ويعاونه الثنائى سمير جمال وأحمد توفيق مساعدان، وهشام القاضى حكما رابعا، ووائل فرحان حكم فيديو وعمر فتحى حكم مساعد فيديو.

وتعرض يوسف أوباما، لاعب الزمالك، لشد خفيف في العضلة الأمامية، في المران الرئيسي اليوم، استعدادا لمواجهة سيراميكا، المقرر لها غدا، ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري.

وفضّل فيريرا، المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، استبعاد أوباما، وعدم المجازفة به أمام سيراميكا خوفا من تفاقم الإصابة.

وأعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء غد الثلاثاء، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية.

في الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبدالمجيد وعبدالله جمعة ومحمد حسام "بيسو".

في الوسط: إمام عاشور وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا ومحمد أوناجم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف جعفر وسيد محمد عبد الله.

في الهجوم: يوسف أسامة وعمر السعيد وسيف الجزيري.