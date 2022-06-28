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أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 /6 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27/6/2022، العديد من الأخبار التي لا تفوتك والتي جاء أهمها، منتخب سيدات الطاولة يتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالفوز على إيطاليا، وطلائع الجيش يهزم فيوتشر بـ"هدف ذاتي"، وفريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط، وجلسة خاصة في الأهلي لتصحيح أخطاء الشناوي بعد "ركلة جزاء" بيراميدز، وإيسترن كومبانى يحقق فوزا مثيرا على الجونة 3 / 2 بالدورى.

 

طلائع الجيش يهزم فيوتشر بـ"هدف ذاتي"

خطف فريق طلائع الجيش فوزا غاليا من فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد "الأهلي والسلام"..

 

 

فريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط

حققت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه المركز الأول والميدالية الذهبيه لمنافسات وزن 68 كجم لدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 بعد الفصوز في المباراة النهائية على بطلة إيطاليا بنتيجة 2-0.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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