شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 /6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27/6/2022، العديد من الأخبار الرياضية التي لا تفوتك والتي جاء أهمها، منتخب سيدات الطاولة يتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالفوز على إيطاليا، وطلائع الجيش يهزم فيوتشر بـ"هدف ذاتي"، وفريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط، وجلسة خاصة في الأهلي لتصحيح أخطاء الشناوي بعد "ركلة جزاء" بيراميدز، وإيسترن كومبانى يحقق فوزا مثيرا على الجونة 3 / 2 بالدورى.

طلائع الجيش يهزم فيوتشر بـ"هدف ذاتي"

خطف فريق طلائع الجيش فوزا غاليا من فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد "الأهلي والسلام"..

فريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط