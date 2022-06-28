شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم فيوتشر بـ"هدف ذاتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق طلائع الجيش فوزا غاليا من فيوتشر بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد "الأهلي والسلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

كان فيوتشر هو الأكثر سيطرة وخطورة على مرمى طلائع الجيش، وهدد مرمى محمد بسام في أكثر من فرصة، ولكن دفاع الطلائع نجح في التعامل مع كل محاولات فيوتشر.

وسجل طلائع الجيش هدف التقدم على فيوتشر في الدقيقة 46 من خطأ ذاتي من غنام محمد، بعدما ارتطمت عرضية ميدو جابر من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء برأسه وأكملت طريقها إلى شباك فيوتشر.

ولم تشفع محاولات فيوتشر في تعديل النتيجة وإدراك هدف التعادل على مدار أكثر من 40 دقيقة، في ظل استبسال لاعبي الفريق العسكري والتعامل الجيد مع فرص الفريق الصاعد للدوري بداية الموسم الحالي.

بهذا الفوز صعد فريق الطلائع إلى النقطة 36 في المركز السادس بجدول ترتيب الدورى بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

فيما توقف رصيد فيوتشر عند 39 نقطة فى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري، حصدها بعد خوض 23 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 11 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.