7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

حققت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه المركز الأول والميدالية الذهبيه لمنافسات وزن 68 كجم لدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 بعد الفصوز في المباراة النهائية على بطلة إيطاليا بنتيجة 2-0.

حقق منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة، الميدالية الذهبية لمسابقة الفرق بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليًا فى وهران بالجزائر، بعد الفوز على منتخب إيطاليا..

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27/6/2022، العديد من الأخبار الرياضية التي لا تفوتك، جاء أهمها: منتخب سيدات الطاولة يتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالفوز على إيطاليا، وفريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط.

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محمد يوسف

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