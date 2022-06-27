شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يحرز فضية فى المصارعة الرومانية بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عبد اللطيف منيع الميدالية الفضية والمركز الثاني لمنافسات وزن 130 كجم مصارعة رومانية، بعدما خسر المباراة النهائية أمام لاعب تركيا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مصر لـ12 ميدالية؛ 3 ذهبية و4 فضية و5 برونزية.

وتوج يوسف بدوى لاعب منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات نهائى دورة البحر المتوسط، رغم اللعب مصابا، حيث تغلب على منافسه بنتيجة 1/6.

وشارك يوسف بدوي في المباراة النهائية بعد ظهور نتيجة الأشعة وثبوت سلامته، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الرأس، وتم نقله على أثرها للمستشفى ليقرر مسئولو البعثة المصرية مشاركة اللاعب ليحقق إنجازا كبيرا.

وكانت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، قد حققت المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط.