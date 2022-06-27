شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالى ألميدا يتذوق أول هزيمة مع فاركو فى الدورى بعد صمود 10 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفنى لنادى فاركو، أول هزيمة له مع الفريق منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفا لمجدى عبد العاطي، لتنتهى سلسلة اللاهزيمة التى صمدت لمدة 10 مباريات دون هزيمة.

نجح فريق الاتحاد السكندري، في الفوز على نظيره فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء في الدقيقة 50، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.

وخسر ألميدا لأول مرة بعد 10 مباريات بدون هزيمة بدأها بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة وأخيرا التعادل الإيجابى مع سيراميكا بهدف لكل فريق، قبل السقوط أمام الاتحاد بهدف نظيف.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 30 لاعبا واستقبل 35 هدفا.

فيما استمر فاركو في المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة، بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.