شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين فيوتشر وطلائع الجيش بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة فيوتشر ضد طلائع الجيش بالتعادل السلبي في المباراة والتي تجمعهما مساء الإثنين على استاد "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

كان فيوتشر هو الأكثر سيطرة وخطورة على مرمى طلائع الجيش وهدد مرمى محمد بسام في أكثر من فرصة ولكن دفاع الطلائع نجح في التعامل مع كل محاولات فيوتشر.

ويقع فيوتشر فى المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام، بعد زيادة نقاطه إلى 39 نقطة، حصدها بعد خوض 22 مباراة، حيث فاز أبناء علي ماهر في 11 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً.

بينما يحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.