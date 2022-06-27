شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فراس بن عيفية بشد فى الخلفية والأشعة تحدد مدة غيابه عن إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض التونسى فراس بن عيفية جناح نادى إيسترن كومبانى، للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام الجونة والتى لم يستطع إكمال المباراة بسببها ليحل أحمد تمساح بدلاً منه.

ويجرى التونسى فراس بن عيفية أشعة غدًا الثلاثاء، لتحديد مدى الإصابة والمدة التى يحتاجها للعودة لتدريبات الفريق، وموقفه من اللحاق بمباراة مصر المقاصة المقبلة.



وحقق فريق إيسترن كومبانى فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من عمر الدورى العام.



تقدم محمود الشبراوى، لاعب الجونة، لفريقه بالهدف الأول فى مرمى إيسترن كومبانى، فى الدقيقة 33، قبل أن يتعادل مودى ناصر لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 35.



وفى الدقيقة 52 من الشوط الثانى سجل أحمد متعب هدف التقدم لإيسترن كومبانى، قبل أن يتعادل خالد قمر للجونة فى الدقيقة 61، وفى الدقيقة سجل أحمد تمساح هدفا قاتلا لإيسترن كومبانى لينتزع فريقه أغلى 3 نقاط.



بهذا الفوز رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الـ17، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة فى المركز الـ14.