يسري رزق الله يتأهل إلى الدور قبل النهائي للملاكمة فى البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - تأهل يسري رزق الله للدور قبل النهائي لمنافسات وزن فوق 91 كجم للملاكمة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، ويخوض مباراة الدور قبل النهائي أمام بطل الجزائر يوم الأربعاء.

وصعد عبدالرحمن عرابي لدور الثمانية لمنافسات وزن 81 كجم حيث يخوض مباراة دور الثمانية غدًا الثلاثاء أمام بطل مونتيجرو.

وحرص الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة والنائب نبيل عسكر عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة على حضور المنافسات ودعم اللاعبين.

وحقق عبد الرحمن عمر الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 67 كجم للمصارعة الرومانيه لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، بعد الفوز على بطل البرتغال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ليرتفع رصيد مصر لـ9 ميداليات، بينهم 2 ذهب و3 فضة و4 برونز.

وخاض عبد الرحمن عمر المباراة وهو مصاب في الرأس؛ بسبب الإصابة التي تعرّض لها في مباراة قبل النهائي، حيث توقف اللقاء أكثر من مرة لعلاجه وسط تمسك اللاعب باستكمال المباراة.