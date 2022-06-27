إيسترن كومبانى يحقق فوزا مثيرا على الجونة 3 / 2 بالدورى

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق إيسترن كومبانى فوزا ثمينا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من عمر الدورى العام.

تقدم محمود الشبراوى، لاعب الجونة، لفريقه بالهدف الأول فى مرمى إيسترن كومبانى، فى الدقيقة 33، قبل أن يتعادل مودى ناصر لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 35.

وفى الدقيقة 52 من الشوط الثانى سجل أحمد متعب هدف التقدم لإيسترن كومبانى، قبل أن يتعادل خالد قمر للجونة فى الدقيقة 61، وفى الدقيقة سجل أحمد تمساح هدفا قاتلا لإيسترن كومبانى لينتزع فريقه أغلى 3 نقاط.

بهذا الفوز رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الـ17، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة فى المركز الـ14.

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عمرو حسام.

في خط الدفاع: خالد مصطفى - كمال أبو الفتوح- صابر الشيمي - أحمد ثابت داهش.

في خط الوسط: محمد بن علي طرابلسي -أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد حجي - محمد ناصر (مودي).

في خط الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد متعب.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الجونة للمباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد.

في خط الدفاع: محمود شبراوي - محمود الجزار - إسلام محارب - عمرو طارق - طارق سامي.

في خط الوسط: إسلام عبد النعيم - عمرو سعداوي - محمد رزق - علي زعزع.

في خط الهجوم: خالد قمر.