شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: الفوز على الجونة كان صعبًا ولكنى راهنت على اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومبانى، عن سعادته بعد الفوز اليوم على الجونة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب خالد بشارة، ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري.

وقال علاء عبد العال في تصريحاته للموقع الرسمي، إن المباراة كانت صعبة للغاية، ولكن كل الشكر للاعبين المشاركين اليوم قدموا أداء جيد بالرغم من الغيابات والإصابات الكثيرة إلا انهم كانوا رجال وعلى قدر من المسئولية.

وأضاف المدير الفني للفريق، أن دعم مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر عبد العزيز، من عوامل النجاح والاستقرار، وأن الفريق عمل خطوة جيدة لاستكمال المشوار في بطولة الدوري، جميعهم قدموا جهدا كبيرا، من أجل تحقيق الفوز وسنكمل الطريق لنبقى في الدوري الممتاز الموسم القادم.

وحقق فريق إيسترن كومبانى فوزا ثمينا على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من عمر الدورى العام.

تقدم محمود الشبراوى، لاعب الجونة، لفريقه بالهدف الأول فى مرمى إيسترن كومبانى، فى الدقيقة 33، قبل أن يتعادل مودى ناصر لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 35.

وفى الدقيقة 52 من الشوط الثانى سجل أحمد متعب هدف التقدم لإيسترن كومبانى، قبل أن يتعادل خالد قمر للجونة فى الدقيقة 61، وفى الدقيقة سجل أحمد تمساح هدفا قاتلا لإيسترن كومبانى لينتزع فريقه أغلى 3 نقاط.

بهذا الفوز رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الـ17، بينما تجمد رصيد الجونة عند 21 نقطة فى المركز الـ14.