شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 27 / 6 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الاثنين 27 -6-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها إعلان القائمة الفريق الأبيض لمباراة سيراميكا غدًا بالدورى بجانب الغرامات المنتظر توقيعها على طارق حامد ومحمد أبو جبل لغيابهما عن تدريبات الفريق.

أحمد فتوح يتلقى عروضا خليجية للاحتراف

تلقى أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، عروضًا للاحتراف فى إحدى الدوريات الخليجية بنهاية الموسم الجارى، ويرغب فتوح فى الخروج وخوض تجربة الاحتراف، حيث قام اللاعب بالتحدث مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، وعرض عليه الأمر من أجل دراسته والسماح له بالرحيل فى نهاية الموسم.

إسماعيل يوسف: بن شرقي لن يلعب في مصر لغير الزمالك

يرى إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة السابق، أن فرص بقاء أشرف بن شرقي في صفوف الفريق ما زالت قائمة، موضحا أن النادي لم يستسلم في ملف التفاوض مع اللاعب المغربي.

الغرامات المالية تنتتظر أبو جبل وطارق حامد في الزمالك

جهزت إدارة الكرة بنادي الزمالك مذكرة خصومات ضد الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمد أبو جبل حارس المرمى بعد غيابهما عن المباريات والتدريبات منذ فترة.