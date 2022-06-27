شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فوزي يترقب حسم مصيره مع الأهلي بعد انتهاء إعارته بالتشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم مصطفى فوزي مهاجم الأهلي الشاب والعائد من رحلة احتراف في زيزكوف التشيكي في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية خلال الأيام الماضية، بعد انتهاء علاقته مع ناديه التشيكي بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

ويشارك مصطفى فوزي في تدريبات الأهلي الجماعية مع باقي اللاعبين تمهيدا لحسم مصيره مع الفريق الأحمر سواء من البقاء في صفوف أو الموافقة على تجديد إعارته لأحد الأندية المحلية أو الخارجية.

وعلم ”الخليج 365” أن مصطفى فوزي يتحفظ على فكرة الاستمرار في التشيك بعدما قضى موسما في صفوف فريق زيزكوف وقدم خلاله مستويات طيبة، ويرغب في خوض تجربة وتحدي جديد سواء داخل مصر أو خارجها وفقا للعروض التي تصل ناديه للحصول على خدماته في الصيف الحالي.

ويهتم أكثر من نادي بالحصول على خدمات فوزي في الفترة الحالية سواء من داخل مصر أو أوروبا وهو ما سيقوم اللاعب بمناقشته مع إدارة الكرة بالنادي الأهلي، وبناءا عليه سيتحدد مصيره داخل النادي من البقاء أو الرحيل لخوض تجربة جديدة خارج قلعة الجزيرة.

ومن المقرر أن يحسم البرتغالي ريكاردو سواريس المدير الفني المرتقب لقيادة الأهلي مصير فوزي مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة، بعد توليه المهمة بشكل رسمي، حيث سيصل القاهرة خلال الـ48 ساعة القادمة ومن ثم يبت في الملفات العالقة داخل الفريق الأحمر.