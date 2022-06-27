شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 /6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27/6/2022، العديد من الأخبار الرياضية التي لا تفوتك والتي جاء أهمها، فريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط، وجلسة خاصة في الأهلي لتصحيح أخطاء الشناوي بعد "ركلة جزاء" بيراميدز، وإيسترن كومبانى يحقق فوزا مثيرا على الجونة 3 / 2 بالدورى .

فريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط