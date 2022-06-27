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حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 27 /6 /2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 27/6/2022، العديد من الأخبار التي لا تفوتك والتي جاء أهمها، فريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط، وجلسة خاصة في الأهلي لتصحيح أخطاء الشناوي بعد "ركلة جزاء" بيراميدز، وإيسترن كومبانى يحقق فوزا مثيرا على الجونة 3 / 2 بالدورى .

 

فريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط

حققت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه المركز الأول والميدالية الذهبيه لمنافسات وزن 68 كجم لدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 بعد الفصوز في المباراة النهائية على بطلة إيطاليا بنتيجة 2-0.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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