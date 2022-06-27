شكرا لقرائتكم خبر عن شد فى الأمامية وراء استبعاد أوباما من مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض يوسف أوباما، لاعب الزمالك، لشد خفيف في العضلة الأمامية، في المران الرئيسي اليوم، استعدادا لمواجهة سيراميكا، المقرر لها غدا، ضمن مباريات الجولة الـ23 للدوري.

وفضّل فيريرا، المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، استبعاد أوباما، وعدم المجازفة به أمام سيراميكا خوفا من تفاقم الإصابة.

وأعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، مساء غد الثلاثاء، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

في حراسة المرمى: محمد عواد والسيد عطية.

في الدفاع: محمود حمدي الونش ومحمد طارق وحسام عبدالمجيد وعبدالله جمعة ومحمد حسام "بيسو".

في الوسط: إمام عاشور وإسلام جابر ومحمد أشرف روقا ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وسيف جعفر وسيد محمد عبدالله.

في الهجوم: يوسف أسامة وعمر السعيد وسيف الجزيري.