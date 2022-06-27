شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندي يفوز على فاركو ويقفز للمركز التاسع في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري، في الفوز على نظيره فاركو بهدف نظيف عن طريق سعيدو سمبوري من ركلة جزاء في الدقيقة 50، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.

وشهد الشوط الأول قبل نهايته، اعتراضات كبيرة من لاعبي فاركو علي محمد معروف حكم المباراة؛ بسبب احتساب ركلة الجزاء قبل نهاية الشوط مما تسبب في طرد إداري فريق فاركو، وسعى لاعبو فاركو في الشوط الثاني على إدراك هدف التعادل لكن دون جدوى.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عزمي غوما - عبد الله بكرى - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - جيفرسون اينكادا.

خط الوسط : أحمد محمد "البحراوي" - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون - علي بهيج .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" - أحمد الصغيري - وليد علي - بلال جمال - جابر كامل - شكري نجيب - محمود جهاد - ياسين مرعي - أحمد شريف.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 30 لاعبا واستقبل 35 هدفا.