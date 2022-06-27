شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعيد توظيف بعض اللاعبين لتعويض الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إعادة توظيف بعض اللاعبين داخل الملعب خلال الفترة المقبلة، وذلك لتعويض الغيابات التي يعاني منها الفريق في المنحدر الاخير من مسابقة الدوري.

ويرغب فيريرا في مشاركة عبد الله جمعة، الظهير الأيسر، في مركز وسط الملعب، فيما يشارك إسلام جابر في مركز الارتكاز وأحيانا في مركز الظهير الأيمن على الرغم من أن مركزه الأساسي جناح أيمن، فيما سيكون لأوناجم نصيب من إعادة التوظيف، حيث سيكون بديلا في مركز الظهير الأيمن.

وأبدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، استياءه من نظام جدول مسابقة الدورى، خاصة أن الفريق يخوض عدة مباريات فى وقت ضيق جدًا ثم يحصل على راحة لعدة أيام طويلة.

وتحدث فيريرا مع جهازه المعاون حول غضبه الشديد من نظام جدول الدورى، متعجبًا من طريقة ضغط المباريات فى حين إمكانية توزيعها بشكل أفضل يستطيع من خلاله اللاعبون الحصول على الراحة المطلوبة.

وحدد الجهاز الفني للزمالك برنامجا خاصا لاتباعه فى الفترات التي تشهد ضغط مباريات حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، خاصة أن معظم لاعبي الزمالك فى الوقت الحالي مصابون ويخوضون تدريبات تأهيلية فى الجيم.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.