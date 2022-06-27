تعرف على أسوأ وأفضل المهاجمين في تاريخ برشلونة 

المنامة - ياسر ابراهيم - قليلة هي الأندية التي تستطيع منافسة برشلونة في ضمه المهاجمين المهاريين والهدافين.

لكن من أفضل مهاجم؟ ومن يأتي في المرتبة الثانية؟ والأهم: من في المركز الأخير؟

فيما يأتي قائمة تضمّ 38 مهاجما لعبوا لبرشلونة هذا القرن، وقد استُثني منها اللاعبون الذين شغلوا مراكز الأجنحة البحتة، مثل عثمان ديمبلي وأردا توران، فضمّت لاعبين مهمتهم الأساسية هزّ الشباك.

كما أن الترتيب أخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، من أهمها مهارة اللاعب وأداؤه ضمن الفريق وتسجيله الأهداف الحاسمة ومساهماته في نيل الألقاب.

واللافت أن من بين هؤلاء المهاجمين الـ38 من لم يسجل أي هدف أو يلعب أي مباراة.



وهذه القائمة تبدأ بالأسوأ وتنتهي بالأفضل والذي هو بلا شك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي:

- البرازيلي كيريسون: لم يلعب أي مباراة رسمية، ولم يسجل أي هدف بقميص البرسا.

- الإسباني ألفونسو: سجل 5 أهداف في 38 مباراة.

- الغاني كيفن بواتينغ: لعب 4 مباريات لم يسجل فيها أي هدف.

- الإسباني سيرجيو غارسيا: لم يسجل أي هدف في 9 مباريات.

- الإسباني فيران جوتيغلا: سجل هدفين في 9 مباريات.

- الإسباني جيرارد دولوفيو: سجل هدفين في 23 مباراة.

- الإسباني سانتياغو أزكويرو: سجل 8 أهداف في 41 مباراة.

- الإسباني ساندرو: سجل 7 أهداف في 32 مباراة.

- الأرجنتيني ماكسي لوبيز: سجل هدفين في 19 مباراة.

- المكسيكي جيوفاني دوس سانتوس: سجل 4 أهداف في 38 مباراة.

- الدانماركي مارتين براثويت: سجل 10 أهداف في 56 مباراة.

- الأيسلندي إيدور غوديونسن: سجل 9 أهداف في 114 مباراة.

- الفرنسي أنطوان غريزمان: سجل 33 هدفا في 101 مباراة.

- المغربي منير الحدادي: سجل 12 هدفا في 56 مباراة.

- الإسباني باكو ألكاسير: سجل 15 هدفا في 50 مباراة.

- الهولندي ممفيس ديباي: سجل 13 هدفا في 38 مباراة.

- الإسباني كريستيان تيلو: سجل 20 هدفا في 86 مباراة.

- الهولندي لوك دي يونغ: سجل 7 أهداف في 29 مباراة.

- الإسباني فيران توريس: سجل 7 أهداف في 26 مباراة.

- الإسباني أنسو فاتي: سجل 19 هدفا في 57 مباراة.

- الإسباني لويس إنريكي: سجل 109 أهداف في 300 مباراة.

- الفرنسي لودوفيك جيولي: سجل 26 هدفا في 124 مباراة.

- التشيلي ألكسيس سانشيز: سجل 47 هدفا في 141 مباراة.

- الإسباني بويان كركيتش: سجل 41 هدفا في 163 مباراة.

- الأرجنتيني خافيير سافيولا: سجل 70 هدفا في 168 مباراة.

- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: سجل 22 هدفا في 46 مباراة.

- الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ: سجل 13 هدفا في 23 مباراة.

- السويدي هنريك لارسن: سجل 19 هدفا في 59 مباراة.

- الهولندي باتريك كلويفرت: سجل 122 هدفا في 257 مباراة.

- الفرنسي تيري هنري: سجل 49 هدفا في 121 مباراة.

- البرازيلي ريفالدو: سجل 130 هدفا في 253 مباراة.

- البرازيلي نيمار: سجل 105 أهداف في 186 مباراة.

- الإسباني بيدرو: سجل 99 هدفا في 321 مباراة.

- ديفيد فيا: سجل 48 هدفا في 119 مباراة.

- الكاميروني صامويل إيتو: سجل 130 هدفا في 199 مباراة.

- الأورغوياني لويس سواريز: سجل 198 هدفا في 283 مباراة.

- البرازيلي رونالدينيو: سجل 94 هدفا في 207 مباريات.

- الأرجنتيني ليونيل ميسي: سجل 672 هدفا في 778 مباراة.

(مواقع الكترونية)