الامارات | تشكيل مجلس نادي رأس الخيمة للإستثمار والتسويق

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس نادي رأس الخيمة للإستثمار والتسويق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة نادي رأس الخيمة برئاسة عبد الرحمن شاهين تشكيل مجلس نادي رأس الخيمة للإستثمار والتسويق بغرض البعض عن موارد ومصادر دخل للنادي الفترة المقبلة، وذلك برئاسة محمد سعيد السويدي وعضوية كلاً من سعيد علي مصبح النعيمي، عدنان يوسف عبدالله، جمعة عبدالله درويش، ونجم عبدالله درويش، حمد السويدي، عدنان الشحي، لطيفة المسافري، سعيد علي الكأس، علي حسن المنصوري.

وأكد البيان الرسمي الصادر من نادي رأس الخيمة أن المجلس سيختار من بين أعضائه من يشغل المناصب الإدارية والفنية اللازمة، وستكون مدة المجلس سنة ميلادية من تاريخ صدور القرار، وأكد البيان أن المجلس سيختص بالإشراف على تحقيق عوائد مالية للنادي تساعده في تحقيق أهدافه، وتنظيم إجراءات الاستثمارات التي يقوم بها النادي، وتحقيق أقصى درجات الكفاية المالية للنادي، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمستثمرين وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات استثمارات النادي.

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