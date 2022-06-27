تعرف على قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة المقاولون في الدوري

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها استاد المقاولون العرب في السابعة مساءً.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

محمود الزنفلي - أحمد صبحي - محمد دبش - أمير مدحت - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد مصطفي ميدو- إسحاق يعقوبو - معروف يوسف - محمد فتحي- أحمد سعيد -محمود قاعود -محمد هلال - محمود سيد -موسي دياوارا -محمد بسيوني - ناصر منسي - أسامة فيصل - فادي فريد.

ويلتقى فريق البنك الأهلى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز غدا الثلاثاء على استاد الجبل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات و تعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.