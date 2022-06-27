عبد الرحمن عمر يحرز برونزية المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - حقق عبد الرحمن عمر الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 67 كجم للمصارعة الرومانيه لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر، بعد الفوز على بطل البرتغال في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ليرتفع رصيد مصر لـ9 ميداليات، بينهم 2 ذهب و3 فضة و4 برونز.

وخاض عبد الرحمن عمر المباراة وهو مصاب في الرأس؛ بسبب الإصابة التي تعرّض لها في مباراة قبل النهائي، حيث توقف اللقاء أكثر من مرة لعلاجه وسط تمسك اللاعب باستكمال المباراة.

وتوج يوسف بدوى لاعب منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات نهائى دورة البحر المتوسط، رغم اللعب مصابا، حيث تغلب على منافسه بنتيجة 6/1.

وشارك يوسف بدوي في المباراة النهائية بعد ظهور نتيجة الأشعة وثبوت سلامته بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الرأس وتم نقله على أثرها للمستشفى، ليقرر مسئولو البعثة المصرية مشاركة اللاعب ليحقق إنجازا كبيرا.

وكانت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه، حققت المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط.