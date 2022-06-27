شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك غدًا الثلاثاء ضمن الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

ضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - خالد صبحي - سيف تقا - مصعب البطاط - علاء عطا

خط الوسط: محمد توني - بلال سعيداني - محمود نبيل - صالح جمعة - محمد إبراهيم - كوامي بونسو - إيفانز منساه - مصطفى ميسي

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي - حمزة مجدي - مروان عثمان

يغيب عن صفوف سيراميكا كليوباترا شريف دابو ومحمد حسن للإصابة، حيث يعاني الأول من خشونة في الركبة، والثاني من تمزق في العضلة الخلفية.

الزمالك يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة بينما يحل سيراميكا كليوباترا عاشراً برصيد ٢٦ نقطة.