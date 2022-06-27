شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الأهلي يتلقى عرضا من قطر القطري لشراء بانون مقابل 2.5 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي عن وصول عرض من نادي قطر القطري من أجل التعاقد مع مدافعه المغربي بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي موقف بدر بانون من الانتقال للعب في قطر أو الاستمرار مع النادي في ظل تمسك الجهاز الفني بخدمات اللاعب ورفض مناقشة أية عروض تخص مستقبله في الوقت الحالي.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن قطر القطري قدم عرضا ماليا مناسبا لمسئولي القلعة الحمراء من أجل ضم بدر بانون وصلت قيمته إلى 2.5 مليون دولار، باعتباره من ضمن الأسماء المستهدفة لتدعيم صفوفه في الصيف.

وتعرض بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا قبل ديسمبر من العام الماضي، وتسببت في التهابات على عضلة قلب اللاعب المغربي، غاب بسببها عن الملاعب لأكثر من 5 شهور قبل أن يعود منذ عدة أسابيع من جديد للمشاركة مع الأحمر.