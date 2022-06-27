شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات اليد يخسر أمام كرواتيا فى الدور الثانى ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات كرة اليد مواليد 2002 أمام نظيره الكرواتى بنتيجة 24/17، فى أولى مباريات الدور الثانى، ببطولة العالم للشابات لكرة اليد و التى تستضيفها سلوفينيا فى الفترة من 22 يونيو إلى 3 يوليو 2022.

تأهل من الدور الأول إلى الدور التالى منتخبين من كل مجموعة من المجموعات ال8 ببطولة العالم كل من:

من المجموعة الأولى منتخب هولندا ومنتخب اليابان ومن المجموعة الثانية منتخب السويد ومنتخب تونس ومن المجموعة الثالثة منتخب الدنمارك ومنتخب مونتينيجروا ومن المجموعة الرابعة منتخب فرنسا و منتخب النرويج.

و من المجموعة الخامسة منتخب أنجولا ومنتخب التشيك ومن المجموعة السادسة منتخب ألمانيا ومنتخب سلوفينيا ومن المجموعة السابعة منتخب كرواتيا ومنتخب سويسرا.

و من المجموعة الثامنة منتخب المجر و منتخب مصر الوطنى

تم تقسيم المنتخبات المتأهلة الى الدور الثانى إلى أربعة مجموعات ولا يتقابل منتخبان من نفس المجموعة مرة اخرى فى هذا الدور:

المجموعة الأولى: منتخب هولندا ومنتخب السويد ومنتخب اليابان ومنتخب تونس.

المجموعة الثانية: منتخب الدنمارك ومنتخب فرنسا ومنتخب النرويج ومنتخب مونتينيجروا.

المجموعة الثالثة: منتخب انجولا ومنتخب المانيا ومنتخب سلوفينيا ومنتخب جمهورية التشيك.

المجموعة الرابعة: منتخب المجر ومنتخب سويسرا ومنتخب كرواتيا ومنتخب مصر.

ويصعد إلى دور ربع النهائى لبطولة العالم للشابات منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الـ4.

يلعب منتخبنا الوطنى المصرى مباراته الثانية امام منتخب سويسرا غدا الثلاثاء فى تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.

يترأس بعثة منتخبنا منتخبنا الوطنى المصرى للشابات ببطولة العالم فى سلوفينيا الدكتور عادل ابراهيم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد.

يضم الجهاز الفنى والادارى والطبى للمنتخب الوطنى للشابات مواليد 2002

رامي عبد اللطيف مدير فني - وليد ابو العطا مدرب عام - أبو بكر صلاح الدين مدرب حراس مرمى - ايمان مرجان مدير اداري - دكتورة منة الله بدوي اخصائي علاج طبيعي.

و تضم قائمة لاعبات منتخبنا الوطنى للشابات، منة الله سيد - ياسمين جمال - امينة هشام - مريم يحيى - نهى ايمن - لوجى عبيد - سارة يحيى - يارا هانى - مريم عمر - نادين طارق - ملك طلعت - الاء صابر - جنا صلاح - شهد حسام - مريم اسامة - مايا وائل.