هيثم فهمى يحصد برونزية المصارعة وزن 60 كجم ضمن منافسات ألعاب البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - حقق هيثم فهمي الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 60 كجم للمصارعة الرومانية ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر بعد الفوز على بطل كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

بذلك يرتفع رصيد مصر لـ8 ميداليات بينهم 2 ذهب و3 فضه و3 برونز.

وتوج يوسف بدوى لاعب منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات نهائى دورة البحر المتوسط، رغم اللعب مصابًا، حيث تغلب على منافسه بنتيجة 6/1.



وشارك يوسف بدوي في المباراة النهائية بعد ظهور نتيجة الأشعة وثبوت سلامته بعد الاصابة التي تعرض لها اللاعب في الرأس وتم نقله على اثرها للمستشفى ليقرر مسئولي البعثة المصرية مشاركة اللاعب ليحقق إنجازا كبيرا.



وكانت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه ، حققت المركز الأول و الميدالية الذهبية فى منافسات نهائى دورة العاب البحر المتوسط.