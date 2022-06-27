شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الاتحاد السكندري يتقدم بهدف على فاركو من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاتحاد السكندري، في التقدم بهدف نظيف على نظيره فاركو في الشوط الأول، عن طريق سعيدو سمبوري الذي أحرز الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 50، في المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.

وشهد الشوط الأول قبل نهايته، اعتراضات كبيرة من لاعبي فاركو علي محمد معروف حكم المباراة، بسبب احتساب ركلة الجزاء قبل نهاية الشوط ما تسبب في طرد اداري فريق فاركو.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عزمي غوما - عبد الله بكرى - رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - جيفرسون اينكادا.

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون - علي بهيج .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" - أحمد الصغيري - وليد علي - بلال جمال - جابر كامل - شكري نجيب - محمود جهاد - ياسين مرعي - أحمد شريف.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 29 لاعبا واستقبل 35 هدفا.