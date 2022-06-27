شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي استعداداته للمحلة على ملعب كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه الأخير على ملعب كفر الشيخ استعدادًا لمواجهة غزل المحلة غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان الدراويش، قد غادر محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم مصطحبا 23 لاعبا للمبيت بأحد فنادق كفر الشيخ تحضيرا لهذه المباراة، بناءا على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل الذى فضل إقامة المران الأخير خارج المحافظة.

وشهدت قائمة الإسماعيلي وجود الايفواري جان موريل وخالد النبريصي وأحمد أيمن وحازم مرسي، بينما يغيب عن هذا اللقاء كلا من عماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة وحسن ياسين لأسباب مختلفة.

