شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح السولية راحة من مران اليوم.. وتقسيمة قوية بمشاركة العائدين من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للأهلي عمرو السولية لاعب الفريق، ‏راحة اليوم من التدريبات، على أن ينتظم غدًا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، استعدادًا ‏لمباراة سموحة التي تقام على استاد الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة ‏‏23 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وحصل عمرو السولية على راحة اليوم وفقًا للبرنامج الذي يضعه الجهاز الفني لبعض ‏اللاعبين، لا سيما الذين تعرضوا لإجهاد كبير نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية ما ‏بين المشاركة محليًّا ودوليًّا.‏

وخاض الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بدون راحة، استعدادًا لمباراة سموحة في ‏الدوري، واشتمل مران الفريق على فقرة بدنية خفيفة، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام ‏بيراميدز أمس في كأس مصر، تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء غدٍ على ملعب التتش، وعقب المران يعلن الجهاز الفني ‏قائمة الفريق قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادًا لسموحة.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بعد الفوز الذي حققه ‏على بيراميدز أمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة سموحة التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ‏‏23 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وشارك لاعبو الأهلي في فقرة بدنية خفيفة قبل انطلاق المران، ثم خاض اللاعبون الذين ‏شاركوا أمس أمام بيراميدز في كأس مصر، فقرات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي.‏

وأجرى سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق، تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا ‏أمام بيراميدز والبدلاء والسداسي العائد من الإصابة «حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وحسين ‏الشحات وعلي معلول وأيمن أشرف وعلي لطفي».

ومنح الجهاز الفني راحة لعمرو السولية من تدريبات اليوم، على أن يشارك غدًا في تدريبات ‏الفريق الجماعية بصورة طبيعية.‏

وعقد سامي قمصان جلسة مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة، للاطمئنان على حالة جميع ‏اللاعبين، لا سيما العائدين من الإصابة والذين شاركوا اليوم في التدريبات الجماعية.‏

ويختتم الأهلي استعداداته لمباراة سموحة غدًا على ملعب التتش، وعقب المران يعلن الجهاز ‏الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت.‏

ويعقد سامي قمصان محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي غدًا، للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.‏

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ‏استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، وحسم الفريق تأهله إلى نصف نهائي ‏البطولة.‏