شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح السولية راحة من مران اليوم.. وتقسيمة قوية بمشاركة العائدين من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للأهلي عمرو السولية لاعب الفريق، راحة اليوم من التدريبات، على أن ينتظم غدًا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام على استاد الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.
وحصل عمرو السولية على راحة اليوم وفقًا للبرنامج الذي يضعه الجهاز الفني لبعض اللاعبين، لا سيما الذين تعرضوا لإجهاد كبير نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية ما بين المشاركة محليًّا ودوليًّا.
وخاض الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بدون راحة، استعدادًا لمباراة سموحة في الدوري، واشتمل مران الفريق على فقرة بدنية خفيفة، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمام بيراميدز أمس في كأس مصر، تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء غدٍ على ملعب التتش، وعقب المران يعلن الجهاز الفني قائمة الفريق قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت استعدادًا لسموحة.
وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، بعد الفوز الذي حققه على بيراميدز أمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.
وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.
وشارك لاعبو الأهلي في فقرة بدنية خفيفة قبل انطلاق المران، ثم خاض اللاعبون الذين شاركوا أمس أمام بيراميدز في كأس مصر، فقرات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.
وأجرى سامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق، تقسيمة قوية للاعبين الذين لم يشاركوا أمام بيراميدز والبدلاء والسداسي العائد من الإصابة «حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وعلي معلول وأيمن أشرف وعلي لطفي».
ومنح الجهاز الفني راحة لعمرو السولية من تدريبات اليوم، على أن يشارك غدًا في تدريبات الفريق الجماعية بصورة طبيعية.
وعقد سامي قمصان جلسة مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة، للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، لا سيما العائدين من الإصابة والذين شاركوا اليوم في التدريبات الجماعية.
ويختتم الأهلي استعداداته لمباراة سموحة غدًا على ملعب التتش، وعقب المران يعلن الجهاز الفني قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية للمبيت.
ويعقد سامي قمصان محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي غدًا، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.
وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، وحسم الفريق تأهله إلى نصف نهائي البطولة.