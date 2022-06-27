شكرا لقرائتكم خبر عن "سمبورى" يتقدم للاتحاد السكندرى أمام فاركو من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح سعيدو سمبوري لاعب الاتحاد السكندري في احراز الهدف الأول لفريقه أمام فاركو في الدقيقة 50 عن طريق ركلة جزاؤ، في المباراة المقامة حاليًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري باستاد الإسكندرية.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عزمي غوما _ عبد الله بكرى _ رامي صبري _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ جيفرسون اينكادا.

خط الوسط : أحمد محمد" البحراوي" _ محمود حمادة _ كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم : رزقي حمرون _ علي بهيج .

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد "شيكا" _ أحمد الصغيري _ وليد علي _ بلال جمال _ جابر كامل _ شكري نجيب _ محمود جهاد _ ياسين مرعي _ أحمد شريف.