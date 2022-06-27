برشلونة يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد عثمان ديمبلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

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قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن عثمان ديمبلي تلقى عرضا لتجديد عقده من نادي برشلونة، قبل ثلاثة أيام من انتهاء عقده.



وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو ما يعني أنه لن يكون لاعبا في برشلونة يوم الجمعة المقبل حال عدم تجديد عقده.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ فإن برشلونة استدعى صباح اليوم موسى سيسوكو ممثل ديمبلي وطالبه برد فوري.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر من برشلونة أن عملية التجديد ستحصل أخيرًا على الضوء الأخضر، لأن ديمبلي ليس لديه أي عرض أفضل على الطاولة، وأنه ملتزم بالبقاء في كامب نو.

وأوضحت الصحيفة أن عرض التجديد مشابه للعرض السابق، على الرغم من إلغاء قسط التجديد الذي تم تضمينه سابقًا، وأشارت إلى حقيقة أن ديمبلي تلقى ”عقوبة“ وتم إبعاده عن الفريق لمباراتين مع تنشيط سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.