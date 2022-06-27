ديوكوفيتش يتجاوز كوون سون ويتأهل للدور الثاني في ويمبلدون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات

استهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه في بطولة ويمبلدون بالفوز 3/1 على الكوري الجنوبي كوون سون وو، اليوم الإثنين.



وظهر حامل اللقب، الذي يحاول حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بشكل متباين في بعض الأوقات أمام كون الذي قدم لمحات رائعة ومتنوعة في الضربات الأمامية والضربات الساقطة في الملعب الرئيسي.

وفاز ديوكوفيتش بواقع (6/3) و(3/6) و(6/3) و(6/4)، في مواجهة استمرت ساعتين و27 دقيقة. ليحقق بذلك ديوكوفيتش الفوز رقم 22 على التوالي في ويمبلدون.

ويواجه ديوكوفيتش في الدور الثاني الفائز من مواجهة الأسترالي ثاناساي كوكيناكيس والبولندي كاميل متشرزاك.

ويسعى ديوكوفيتش، البالغ من العمر 35 عاما، للتتويج باللقب لمعادلة رقم الأمريكي بيت سامبراس ثاني أكثر المتوجين بلقب ويمبلدون بواقع 7 مرات، وحينها سيبتعد بلقب واحد عن روجر فيدرر، صاحب الرقم القياسي (8 ألقاب).