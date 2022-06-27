أنس جابر تصعد للمركز الثاني في تصنيف لاعبات التنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت النجمة التونسية أنس جابر إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة أمس، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات ويمبلدون، ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

وحققت أنس جابر بذلك أفضل مركز لها في التصنيف خلال مسيرتها، وقد صعدت إلى المركز الثاني على حساب الإستونية أنيت كونتافيت التي خصم من رصيدها النقاط الـ305 التي حصدتها من بطولة إيستبورن عام 2021.

وتراجعت أنيت كونتافيت إلى المركز الثالث، بينما حافظت النجمة البولندية إيجا شفياتيك على موقعها في الصدارة، ولم تشهد المراكز العشرة الأولى بالتصنيف تغييرات أخرى.

وتحتل المراكز من الرابع إلى العاشر، على الترتيب، باولا بادوسا وماريا ساكاري وأرينا سابالينكا وكارولينا بليسكوفا ودانييلا كولينز وجيسيكا بيجولا وجاربين موجوروزا.

كما صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

وجاء صعود تسيتسيباس بعد تتويجه بلقب بطولة مايوركا، وقد انتزع المركز الخامس من النرويجي كاسبر رود الذي تراجع إلى المركز السادس، ولم تشهد المراكز العشرة الأولى بالتصنيف أي تغيييرات أخرى.

وظل الروسي دانييل ميدفيديف في الصدارة ويليه ألكسندر زفيريف ونوفاك ديوكوفيتش ورافاييل نادال.

بينما يحتل المراكز من السابع إلى العاشر، كارلوس ألكاراز وأندري روبليف وفيليكس أوجه أليازيمي وهوبرت هوركاتش.