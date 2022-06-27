الأمريكي مات تيرنر يحمي عرين أرسنال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم مع حارس المرمى الأمريكي الدولي مات تيرنر من نادي نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي.

وكان انتقال تيرنر (28 عاما) متوقعا بشكل كبير بعد أن أعلن نيو إنجلاند ريفولوشن أنه توصل إلى اتفاق مع أرسنال في أوائل فبراير، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وأعلن أرسنال إتمام التعاقد لتكون ثالث صفقة للفريق الإنجليزي بعد ضم المهاجم البرازيلي الشاب ماركينيوس ولاعب المنتخب البرتغالي تحت 21 عاما فابيو فييرا.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال «مات حارس مرمى يتمتع بخبرة، وسيعزز جودة فريقنا».

وأضاف «لقد أثبت من خلال عروضه في الأعوام الأخيرة في الدوري الأمريكي لكرة القدم وعلى المستوى الدولي مع المنتخب الأمريكي، أنه حارس مرمى سيعزز من قوتنا مع بداية الموسم الجديد».

وتابع «نرحب بالحارس مات تيرنر وعائلته في النادي، ونتطلع إلى العمل سويا لأعوام مقبلة».

وأثار التعاقد مع تيرنر المزيد من الشكوك حول مستقبل بيرند لينو مع أرسنال، حيث فقد الحارس الألماني الدولي موقعه كحارس أساسي لصالح آرون رامسدال.

وارتبط اسم لينو بفريق فولهام الصاعد حديثا للدوري الممتاز، ويتوقع الآن أن يلعب تيرنر دور الحارس البديل لرمسدال في أرسنال.

وكان تيرنر قد انضم إلى نيو إنجلاند ريفولوشن عام 2016 وشارك في أكثر من 100 مباراة مع الفريق كما خاض 18 مباراة دولية.

ولعب تيرنر دورا في تأهل المنتخب الأمريكي، الذي يدربه المدير الفني جريج برهالتر، إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، حيث سيتنافس المنتخب مع إنجلترا وويلز في دور المجموعات.