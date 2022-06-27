الجونة وإيسترن كومبانى يتعادلان 1 / 1 فى الشوط الأول

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الجونة وإيسترن كومبانى، المقامة حاليا باستاد خالد بشارة بالجونة، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من عمر الدورى العام، بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

تقدم محمود الشبراوى لاعب الجونة لفريقه بالهدف الأول فى مرمى ايسترن كومبانى، فى الدقيقة 33، قبل أن يتعادل مودى ناصر لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 35.

وجاء تشكيل ايسترن كومبانى على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عمرو حسام.

في خط الدفاع: خالد مصطفى - كمال أبو الفتوح- صابر الشيمي - أحمد ثابت داهش.

في خط الوسط: محمد بن علي طرابلسي -أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد حجي - محمد ناصر (مودي).

في خط الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد متعب.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الجونة للمباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد.

في خط الدفاع: محمود شبراوي - محمود الجزار - إسلام محارب - عمرو طارق - طارق سامي.

في خط الوسط: إسلام عبد النعيم - عمرو سعداوي - محمد رزق - علي زعزع.

في خط الهجوم: خالد قمر.

ويحتل فريق إيسترن المركز الثامن عشر ضمن جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الماضية من المسابقة المحلية.

فيما يأتي الجونة، في المركز الرابع عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بعد خسارته الأخيرة على يد نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد في الجولة الماضية.