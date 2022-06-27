شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى حافظ يهزم بطل الجزائر ويصعد لنهائى المصارعة بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف يحيى حافظ بطل مصر فى المصارعة الحرة بطاقة التأهل إلى نهائى وزن 65 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى الجزائر، بعد الفوز على بطل الجزائر 8 / 5.

ونجح يحيى حافظ فى حسم المباراة فى الثوانى الأخيرة بعدما سيطر التعادل 5/ 5 على اللقاء، ولكن يحيى حافظ خطف المباراة وتأهل إلى النهائى ليضمن الميدالية الفضية على أقل تقدير.

كما تأهل الملاكم المصرى يسرى حافظ إلى دور نصف نهائى منافسات الملاكمة وزن 91+ كجم، بعد تحقيقه الفوز على بطل المغرب 3 /0 فى إطار منافسات دورة البحر المتوسط المقامة حاليا فى الجزائر.

وبهذا الفوز ضمن الملاكم يسرى حافظ الحصول على ميدالية والتى ستكون برونزية على أقل تقدير، ولكنه يطمح فى الوصول للنهائى والتتويج بالميدالية الذهبية.

وتوج يوسف بدوى لاعب منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية والمركز الاول فى منافسات نهائى دورة البحر المتوسط، رغم اللعب مصابا، حيث تغلب على منافسه بنتيجة 6/1.

وشارك يوسف بدوي في المباراة النهائية بعد ظهور نتيجة الأشعة وثبوت سلامته بعد الاصابة التي تعرض لها اللاعب في الرأس وتم نقله على اثرها للمستشفى ليقرر مسئولي البعثة المصرية مشاركة اللاعب ليحقق انجاز كبير.

وكانت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه ، حققت المركز الأول و الميدالية الذهبية فى منافسات نهائى دورة العاب البحر المتوسط .