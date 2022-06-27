شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البايرن السابق: باولو سوزا اختيار رائع لمنتخب مصر.. وصلاح لاعب عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أوتمار هيتسفيلد، مدرب بايرن ميونيخ السابق، أن الجميع فى ألمانيا يتابعون الكرة فى العالم وفى مصر. وأضاف خلال حواره لبرنامج السادسة عبر قناة الأهلي، أن انتقال السنغالي ساديو ماني لبايرن ميونيخ صفقة رائعة وقوية للفريق البافاري، موضحا أن الدوري الألماني يتميز بالقوة والمنافسة وماني لاعب لديه مرونة تكتيكية وسيساهم فى نجاحات البايرن.

وعن النجم محمد صلاح ومفاوضات تجديد عقده مع ليفربول، قال مدرب البايرن السابق، "الأمر يتعلق بالمدرب، لابد من تحديد ماذا يقول المدرب عن اللاعب، فالمدرب لديه رأى قوى عندما يتحدث مع إدارة النادى ويشرح احتياجات الفريق، فصلاح لاعب رائع وعظيم بكل تأكيد". وبسؤاله عن باولو سوزا المرشح لتدريب المنتخب المصرى قال، "هو مدرب رائع وقدم أداءً رائعاً، وأعتقد أن لديه عقلية قوية جداً، ورأيناه كيف يطبق أفكاره، وسيكون اختياراً ممتازاً لو جاء مصر".

وأضاف هيتسفيلد، "لست متأكداً أن ليفاندوفسكي سيغادربايرن ميونخ هذا العام، أعلم أن المفاوضات مع المدير الرياضي مستمرة، ولكن ماني سيكون بديلا واختيارا رائعا فى حال رحيل ليفا".

وعن البرتغالي كويستيانو رونالد قل مدرب البارين السابق، "بكل تأكيد رونالدو لاعب رائع ولا أعتقد أنه سيأتى للبايرن لأنه لا يتوافق مع فلسفة البافارى، لأن لديه طريقة معينة وفلسفة خاصة، لذا فهو لا يتناسب مع كريستيانو".

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وتابع أوتمار هيتسفيلد عن البافارى قائلا، "ما ينقص البايرن الشامبيونزليج.. أذكر أن بايرن قدم موسما رائعا وكان يواجه بعض الصعوبات، مثل الخروج من كأس ألمانيا الموسم الماضي، ولكن رجع بقوة وحقق الدوري الألماني لأنه فريق بطولات أؤمن به وأعتقد أنه منافس قوي فى كل بطولات أوروبا ولديه إمكانيات ولاعبين على قدر المسؤولية للتتويج بكل البطولات منها الشامبيونزليج".

أعتقد أن بايرن ميونخ في البحث عن مراكز معينة قام ببيع بعض اللاعبين ولا أعتقد أنه في حاجة كبيرة لتدعيم صفوفه مثل الانتقال مزراوي من اياكس فعندما يغادر ليفاندوفسكي فهناك بدائل مميزة.

وأضاف هيتسفيلد، "بايرن وبوروسيا لديهما الإمكانيات المالية لتدعيم صفوفهما بلاعبين سوبر للمنافسة على البطولات ويستعدون في تحقيق نتائج رائعة والناحية المادية مهمة جدا بيع اللاعبين فلسفة والجميع يعمل على ذلك بشكل رائع.